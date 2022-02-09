تشييع جنازة جرير منصور وسط غياب الفنانين

المصدر: القاهرة - متابعات

شيعت، أمس الثلاثاء، جنازة الفنان الراحل جرير منصور، بعد أن أقيُمت صلاة الجنازة على الراحل بمسجد السلام بجوار محافظة الجيزة المصرية، وسط غياب الفنانين.

وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، حضر الجنازة عدد من الأهل والأصدقاء، وكشفت زوجته السابقة وأم ابنته ليلى فوزي، عن سبب وفاته، وقالت إن الراحل جرير منصور، أصيب بفيروس كورونا وبتسمم في الدم.



وبدأ جرير منصور حياته الفنية في السبعينيات، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها أفلام "ورقة شفرة، أمير الظلام، الإنسان يعيش مرة واحدة، انتحار صاحب الشقة"، كما شارك في عدد من المسلسلات بينها "امرأة في ورطة، وأزمة سكر، والصفعة، ورحيم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news