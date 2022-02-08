محمد عساف يطلق اسم ريان على مولوده الأول

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الفنان الفلسطيني محمد عسّاف اليوم، عن اسم طفله الأول، الذي ولد قبل أيام، من خلال حسابه الرسمي على تويتر.

وكتب: «الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً على ما وهبنا، وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام، قبل عدة أيام رزقني الله بمولود أسميته ريان، أسال الله أن ينفعنا به، ويجعله من البارّين»، وذلك تيمناً باسم الطفل المغربي الذي وافته المنية قبل أيام، عقب سقوطه في بئر قضى فيها قرابة الـ100 ساعة، أثار خلالها الرأي العام العربي.

وبعد إعلان وفاة الطفل، غرّد عساف عبر حسابه على تويتر: «وجع القلب، رحمك الله يا ريان، كل التعازي لأهل الطفل ريان ولأهلنا في المغرب ولنا جميعاً».

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