نجل مخرج "بوجي وطمطم" في وضع مأساوي: محتاج حد يأكلني "فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف المخرج باسم محمود رحمي، نجل المخرج الراحل محمود رحمي، صاحب "بوجي وطمطم" عن تفاصيل معاناته من مشاكل صحية وإهمال أسرته له، مناشدًا النقابات الفنية ووزارة الصحة والشئون الاجتماعية مساعدته.

وقال المخرج باسم، إنه يعاني من مشكلة في القلب والضغط، وكان قد أجرى دعامة منذ عامين، وبعد فترة تعرضت لانسداد، وأصيب بشلل رباعي والعديد من المشاكل الصحية الأخرى بسبب عدم رعاية أسرته له.

وأوضح رحمي، لموقع "القاهرة 24 "، من داخل منزله أنه يعيش في المنزل بمفرده ووضعه أصبح يتفاقم يومًا عن الآخر، معقبًا: محتاج حد يأكلني ويشربني ويعطي لي الدواء لأن حالتي ازدادت سوءا ورجلي اتملت مياه تحت الجلد لحد فوق الركبة، وبدأت تفتح من تحت وجلدي بيتأثر ومنظرها غريب جدًا وأعاني من آلام مبرحة لا يتخيلها أحد.

وأشار إلى أن طليقته التي أنجب منها ابنة وحيدة كانت تسأل عليه من حين لآخر، لافتًا إلى أن لديه شقيقا وأخا من زوجة أبيه لكنهم مشغولان بحياتهما، ولم يسألا عنه إلا للضرورة القصوى وبعد دخوله المستشفى.

ونفى حديث زوجة أبيه بأنه رفض البقاء في المستشفى، مشيرًا إلى أن المستشفى هي التي أخرجته بسبب عدم وجود أماكن واكتفت بالحالات المستعصية فقط، معقبًا: أسرتي لو صرفوا فلوس بيسجلوها عليا عشان أسددهم كله سلف ودين.

وقال إن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية هو أول من سأل عليه ويطمئن عليه دومًا، لافتًا إلى أنه تابع لنقابة السينمائيين وليس التمثيليين.

ووجه رسالة إلى الفنانة يسرا، مشيرًا إلى أن هناك صلة قرابة تجمعهما حيث إنها ابنة عمته، مطالبًا إياها بالمساعدة لو تستطيع، مختتمًا حديثه: محتاج حد يساعدني أعيش، وأناشد وزارة الصحة والشئون الاجتماعية والنقابات الفنية تراعي ظروفي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news