نيكول كيدمان: الضحك أحسن دواء

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

غالبا ما انحصرت نيكول كيدمان في الأدوار الجادة لكن النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار تحب المرح في حياتها الخاصة.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قالت النجمة الاسترالية الأمريكية (54 عاما): "بالطبع أحب الضحك للغاية مع عائلتي. ولحسن الحظ نتمتع جميعا بكثير من روح الفكاهة، والضحك في مثل هذه الأوقات يعد أكثر من أي وقت مضى أفضل دواء يمكنك أن تشعر بالامتنان له".

وأوضحت أنها صارت في الآونة الأخيرة تقضي الكثير من الوقت مع والدتها التي هي في الثمانينات من عمرها، مضيفة: "عندما يصل الوالدان إلى مثل هذه السن، سيبدو واضحا لك مدى قيمة كل دقيقة تقضيها معهما، ولهذا السبب فإننا نقضي معها هنا في استراليا أكثر وقت ممكن".

وتابعت كيدمان: "تقريبا ليس هناك شخص آخر يضحكني مثلها، فأمي تتمتع بروح دعابة تتسم بأكبر قدر من السخرية والمكر يمكن للمرء تخيله".

يذكر أن نيكول كيدمان فازت في يناير الماضي بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة درامية عن دورها في فيلمها الجديد "بينج ذا ريكاردورس/من عائلة ريكاردو" والذي يدور حول حياة الممثلة الأمريكية الشهيرة لوسيل بول.

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