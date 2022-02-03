أحلام تدلل مدير أعمالها: نور عيني وقطعة من قلبي (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أحلام احتفلت بشكل خاص بعيد ميلاد مدير أعمالها نايف اليوسف، ووجهت الفنانة الإماراتية رسالة له في هذه المناسبة عبرت من خلالها على تقديرها الكبير لدوره معها خلال الفترة الماضية.

ونشرت أحلام عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بمدير أعمالها نايف اليوسف بمناسبة عيد ميلاده، وحرصت الفنانة الإماراتية من خلال الرسالة التي قامت بنشرها على التأكيد على الدور المهم الذي يقوم به اليوسف من أجل تسهيل كافة الصعوبات التي تواجهها خلال أعمالها الفنية.

وأكدت أحلام أنها تعتبر نايف اليوسف صديق وأخ وقطعة من قلبها على حسب وصفها، وقدمت له التهنئة كذلك في هذه المناسبة فكتبت: "لأن ربي يحبني عطاني إياك وسخرك لي ربي، لا يحرمني منك يارب وكل عام وأنت بألف خير يا ولدي واخوي وصديقي الصدوق ومدير أعمالي ونور عيوني وقطعة من قلبي يا نايف يا الغالي".

وتمنت أحلام من خلال التهنئة أن ينجح نايف اليوسف في خطواته القادمة وأن تكون جميعها فرح وسعادة، كما تمنت أن تراه مرتبط قريبا وأن تحيي حفله زفافه فكتبت أحلام: "يارب أيامك وسنيك كلها فرح وسرور وصحة ونور ينور دربك وعقبال ما اشوفك معرس وأنا اللي ازفك يارب أحبك".

تفاعل العديد من متابعي أحلام مع الرسالة التي قامت بنشرها والتهنئة الخاصة بمدير أعمالها نايف اليوسف، كما قامت كذلك بنشر فيديو عبر حسابها على "سناب شات" وهي تغني لمدير أعمالها أثناء حفل مصغر أقيم له بحضور مجموعة من المقربين من بينهم زوجها مبارك الهاجري الذي عبر عن سعادته بحضور هذه المناسبة، وكذلك لقاء زوجته الفنانة أحلام بعد فترة من الغياب بسبب أعماله.

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