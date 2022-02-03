حملة لجمع تبرعات لسداد ديون أيتن عامر.. والفنانة تعلق: مطلوب مني 33 مليون جنيه تعويض

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في إطار تضررها من دفعها لضرائب كثيرة مؤخرا، لعدم قدرتها على إثبات حقيقة مشاركتها في أكثر من برنامج تلفزيوني مجانا، مازحت الفنانة أيتن عامر أحد متابعي حسابها على "تويتر"، دشن حملة لجمع ٢ مليون جنيه لتسديد مستحقات الضرائب، وكشفت له أنها مطالبة بسداد مبلغ هائل لأنها عملت بمسلسلين في موسم واحد.

وقالت أيتن: "أنا مرفوع عليا قضية تعويض عشان اشتغلت مسلسل كوفيد ٢٥، مع عمل تاني في نفس السنة، وطالبين مني تعويض ٣٣ مليون جنيه".

يذكر أن أيتن عامر طرحت مؤخرا أغنية "بناقص"، من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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