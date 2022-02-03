مسلسل أبو العروسة .. مفاجآت جديدة في الجزء الثالث

المصدر: القاهرة - متابعات

أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بردود الفعل على مسلسل "أبو العروسة" الذي بدأ منذ أيام عرض الجزء الثالث منه، وقال إن ردود الفعل الإيجابية دليل على نجاح العمل، مؤكداً أن الجزء الجديد من المسلسل يحمل العديد من المفاجآت.

وقال سيد رجب في حوار مع الموقع الإلكتروني لقناة "العربية": "لهذا العمل أفضلية بعض الشيء لدي. فأنا أشعر بأنه جزء من حياتي، فمن خلاله أشعر أني بالفعل متواجد مع أسرة حقيقية، كما أني شعرت أن كل بنات مصر هن بناتي".

وتابع: "وردتني اتصالات كثيرة جدا من العديد من الفتيات بأني مثل والدهن، فلقد تأثر الكثيرون بالعمل، وهو كان نموذجا للأب الجميل الحنون. ولهذا شعرت بأنه يجب أن نكمل العمل في أجزاء متعددة، فهو أشبه بيوميات، وشعرت أن الحياة داخل العمل هي بمثابة نموذج للجميع ولكل أب وأسرة، وشعرت أني لابد أن أكمل في تلك الحياة، وسيتضمن الجزء الجديد العديد من المفاجآت من حكايات الأب المصري أتمنى أن تعجب الجمهور، ويكون له نصيب من النجاح مثل الجزء الأول والثاني.

وأشار إلى أنه انتهى من تصوير 70% من دوره فى العمل، ويتم مواصلة التصوير على قدم وساق كي يتم الانتهاء منه في وقت قريب.

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