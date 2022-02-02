هرب من كلب شرس فصدمته سيارة.. تفاصيل إصابة بطل "أوقات فراغ" بشرخ في الجمجمة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعرض الفنان المصري أحمد حداد - أحد المشاركين في بطولة الفيلم الشهير "أوقات فراغ" الذي ناقش قضايا الشباب والمراهقين- لحادث مروري حيث صدمته إحدى السيارات أثناء هرولته من كرب شرس، وأصيب بشرخ في الجمجمة.

وقال حداد على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمدلله قدر ولطف.. أنا خيطت راسي بس حاسس بألم رهيب، بعتذر عن أي مواعيد وارتباطات في الفترة القريبة.. مش عارف حقدر أقف على رجلي يوم الحفلة ولا لا، خللوا بالكم وإنتوا بتعدوا الشارع.. دعواتكم".

وفي منشور لاحق، قال حداد: "في الأول أحب أشكر كل حد سأل عليا سواء هنا أو بالتليفون وبعتذر للي ما قدرتش أرد عليه .. بيجيلي صداع كتير ومن ضمن الأوجاع في ايدي .. لدرجة بحس التليفون تقيل عليا.. بس سؤالكم واصل والمحبة دايمة".

وأضاف: "الموضوع باختصار إني كنت في آخر الشهر وزي ناس كتير مفلس.. روحت بأوتوبيس أول مرة أركبه فنزلني بعيد عن بيتي شوية، بس اتقال لي إن المبنى اللي جنب بيتي ورا العمارات دي، ومشيت لحد ما عديت لرصيف فيه عمال كلاب بلدي، أنا مش شخص بكره الحيوانات ولا بقلق منها.. بس الكلب ده كان شرس أو سعران .. وجري ناحيتي وكله غل ... جريت خبطت في عربية".

وتابع: "النكتة إني مشيت عشان أوفر 20 جنيه تاكسي.. دفعت ٣٥ تاكسي للمستشفى ... طبعا غير المصاريف هناك ... بس طبعا الحياة أغلى من كل ده ... وربنا كبير أوي".

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