محمد صبحي يثير عاصفة من الجدل وتركي آل الشيخ يرد «مشخصاتي»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عاصفة من الجدل آثاراها الفنان المصري محمد صبحي بعد تصريحات أكد فيها أنه رفض عرضًا مسرحيًا مقابل 4 ملايين دولار بالسعودية، وتم تناقل كلامه على نطاق واسع إعلاميا، الأمر الذي دفع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية للتعليق على الامر.

وكتب تركي آل الشيخ على تدوينة لأحد الأشخاص الذين علقوا على تصريحات صبحي، قائلًا «والله أنا أبي أعرف إلى عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط حسب تعبيره».

وولم يكتفي آل الشيخ بهذا التعليق بل عاد مرة للقول: «هو مشخصاتي يا أخ توفيق»

الفنان محمد صبحي وبعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحاته، أصدر بيانا توضيحيا «نافيا بأي شكل من الاشكال أي إساءة مقصودة للمملكة وقال في بيانه، إن الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلاما وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام.

وأضاف الفنان محمد صبحي أنه الفنان المصري الوحيد الذي رفض 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيته»خيبتنا" بموسم الرياض، اعتراضا على العمل تحت شعار ترفيه فهو يقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي، وقلت للمسؤولين عن موسم الرياض إنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه.

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