حورية فرغلي: أنفقت على "أنفي" 5 ملايين جنيه

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها لم تندم على أي عمل فني شاركت فيه، وتركز خلال مشاهدتها لأعمالها القديمة على النظر إلى أنفها قبل إجراء عمليات جراحية فيها، لافتة وفق صحيفة "الوطن" المصرية إلى أن العمليات التي أجرتها تكلفت 5 ملايين جنيه، وأنها أجرت 17 عملية جراحية.



وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة": "حاسة الشم رجعتلي بعد 5 سنين من العملية، ومكنتش عارفة أعيش ولم أكن أشم حاجة حتى رائحة العطور".

وأشارت إلى أنها أصيبت بفقدان الثقة في نفسها خلال السنوات الماضية، ودخلت في حالة اكتئاب بعد أن ابتعد عنها الكثير من الذين كانوا حولها، ولم يعد يُعرض عليها أعمال فنية.

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