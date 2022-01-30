صورة نادرة للفنان محمد عبده تجمعه بأطفاله من زوجته الفرنسية .. صورة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهر فنان العرب محمد عبده، في صورة عفوية، حديثة جمعته بآخر أربعة من أبنائه بينهم مولوده الجديد والذي رزق به في بداية العام الميلادي الجديد، وأسماه “سلمان”.

وكان فنان العرب أعرب عن سعادته بالمولود الجديد، مؤكدًا أنها كانت من أسعد لحظات حياته، وأنه أسماه “سلمان”، تيمنا باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

يذكر أنه من المعروف أن لمحمد عبده 11من الأبناء والبنات.

ودائماً ما يحرص الفنان السعودي على ابقاء حياته الخاصة سرية وبعيدًا عن الإعلام، إلا أن من الامور المعروفة عنه أنه تزوج في بداية حياته واستمرت زيجته 26 عامًا نتج عنها 7 ابناء نورة وودّ وهيفاء وريم ودلال و عبد الرحمن وبدر.

ثم تزوج منذ سنوات بفتاة فرنسية، رزق منها بأربعة ابناء هم خالد في 2013، وعالية في 2016 والعنود في 2018، وآخرهم سلمان مطلع هذا العام.

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