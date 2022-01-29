حاملاً مولوده الجديد «سلمان».. شاهد الفنان محمد عبده في صورة حديثة من منزله

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ صورة حديثة للفنان محمد عبده داخل منزله مع عدد من أبنائه.

وحسب صحيفة المرصد، ظهر محمد عبده حاملاً مولوده الجديد سلمان وثلاثة من أبنائه الصغار داخل منزله، وعلق تركي آل الشيخ على الصورة التي شاركها على حسابه بتويتر: «خاصه لايف فنان العرب».

يذكر أن محمد عبده رزق بمولوده الجديد «سلمان» في مطلع يناير الجاري وأسماه سلمان تيمناً بخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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