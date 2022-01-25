بثينة رشوان: مخرج "المال والبنون" استبعدني بعد رفضي الزواج منه (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

حلت الفنانة المصرية بثينة رشوان ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع على قناة mbc مصر .

وخلال اللقاء كشفت بثينة رشوان عن أنها كانت المرشحة الأولى لتجسيد شخصية ثريا في مسلسل "المال والبنون"، والتي قدمتها الفنانة "حنان ترك".

إلا أنه تم استبعادها بعد ذلك من المسلسل بسبب رفضها عرض مخرج العمل المخرج مجدي أبو عميرة الارتباط بها والزواج منها .

فقالت: "لما جه اتكلم معايا قالي سيبك من التمثيل وخلينا نرتبط ونعيش الحياة كأسرة ونتجوز .. أنا مكنتش بفكر في الحكاية دي خالص يعني ساعتها.. فأنا لقيت نفسي اتشالت من المسلسل".

وتابعت: "كنت صغيرة وقتها وكنت عايزة أشتغل وأعمل حاجة وما صدقت إن دي فرصة كانت جاتلي .. أنا شخصية قوية ومجدي أبو عميرة أستاذ كبير".

وعن سبب ابتعاد بثينة رشوان عن الفن خلال ال 9 سنوات الماضية أشارت إلى أنها انشغلت بعملها في بيزنس تصنيع الأحذية.. ولكنها عادت من جديد من خلال مشاركتها في مسرحية "زقاق المدق".

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