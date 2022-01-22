تطورات جديدة في قضية ابنة رشوان توفيق ضد والدها

المصدر: القاهرة - متابعات

قررت محكمة جنوب القاهرة حجز الدعوى المقامة من قبل الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له، للحكم في جلسة 29 يناير الجاري، وفق ما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان الفنان رشوان توفيق ظهر مؤخراً في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، وبكى خلال الحلقة بسبب أزمته مع ابنته "آية"، قائلًا: "فيه قضايا محبش أتكلم عنها، عشان أنا واثق إني إديتهم حياتي كلها، واللي بيحصل ده هسيبه للقانون".

وأشار إلى أن حياته مليئة بالتجارب القاسية، لكن خلافاته مع ابنته التي وصلت إلى ساحات المحاكم هي الأقسى، وأضاف: "مقصرتش مع حد من عيالي، وبعد عمري ده كله لا أملك إلا تليفوني المحمول، وفي البيت بقعد أكلم نفسي.. أنا المقتول الحي وسايبها لربنا والقضاء وأثق في أن كل من خطط ضدي سيرد الله كيده في نحره".

وخلال الحلقة ردت عليه إحدى بناته قائلة: "كتب لنا كل حاجة وهو عايش، ووزع قرشه من زمان".

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