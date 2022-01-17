تزامنًا مع "واللي ما يشتري يتفرج".. إصابة الفنانة بسمة بكورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية بسمة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد؛ بعد إجراء مسحة طبية، وثبوت إيجابيتها.

وكتبت بسمة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، يا ريت الناس كلها تخللي بالها؛ لأن العدوى دلوقت في الهوا.

ويعرض حاليًا للفنانة بسمة، حكاية واللي ما يشتري يتفرج، وهي ثامن حكايات مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع، من إخراج عصام نصار، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

حكاية واللي ما يشتري يتفرج، بطولة كلًا من، الفنانين: بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، هبة عبد الغني، ندى عادل، صبري عبد المنعم، مصطفى وحشي، تامر ضيائي، وعدد من النجوم الشباب، أبرزهم: يوسف عمر، لبنى عزت، ياسمين البشبيشي.

وكان آخر أعمال الفنانة بسمة، فيلم ماكو، إخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي، بطولة مراد يلدريم، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامي وغيرهم.

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