راغب علامة: «عملية نصب» يتعرض لها المسافرون إلى لبنان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عما وصفه بـ«عملية نصب» يتعرض لها من يريد السفر إلى لبنان.

وقال علامة في تغريدة جديدة عبر تويتر: «عملية نصب جديدة يتعرض لها المسافرين إلى لبنان من خلال إجبارهم على دفع مبالغ لل pcr قبل صعودهم إلى الطائرة عبر بطاقات اعتماد حصرا وإلا يمنعوهم من السفر!».

وتابع الفنان اللبناني قائلا، إن ذلك يحدث «علما بأن المسافر يكون قد أجرى فحص الـ pcr قبل مغادرته البلد، وأن هذا الفحص يتم إضافة سعره عند شراء تذاكر السفر»، واختتم منتقدا المسؤولون عن هذا القرار قائلا لهم: «يا حراميي».

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