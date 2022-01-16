والد ياسمين صبري يهاجمها ويتراجع : ياشيخة بطلي كدب

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

رد أشرف صبري، والد الفنانة المصرية، ياسمين صبري، على تصريحات ادلت بها ابنته، زعمت فيها الفنانة أنها «كانت تعيش حياة بسيطة ولا تشتري ما تريد في طفولتها»، مهاجما إياها بعبارات «حادة». لكنه سارع إلى حذف تعليقه.

ووتداولت وسائل اعلام ماكتبه والد ياسمين صبري على حسابه في «فيسبوك»: «هو الكدب في حد يوصل للدرجة دي؟ أنا أفهم الكدب لما تبقي غلبانة وتكدبي تقول أنا من عيلة كبيرة ومدارس أجنبية وعيشت في سراية وبابي كان وزير وهو بيشتغل عامل! يبقي كذب له مبرر! لكن إن واحدة اتولدت لها شغالة بتلبس من باريس لأني كنت بجيب لها لبسها من هناك ودخلت مدرسة الـ»EGC«..أرقي مدارس اسكندرية في وقتها، وعاشت في فيلا بحمام سباحة وصالة جيم، ولها غرفة خاصة بحمامها، وكانت بليدة، وطلعت تروحي، ويا دوب تنجح بالعافية بخمسن في المية، وكانت بتروح الكلية بالعافية، وأصحيها الصبح بالساعة عشان تروح الكلية وتترفد في السنة مرتين، وعميدة كلية إعلام بيروت موجودة وتشهد..كنت أروح دايما أقدم اعتذارات وشهادات طبية عشان ترجع الكلية وشهاداتها عندي كلها كحك وأبوها دكتور..تطلع تدعي إنها عاشت حياة بائسة وغلبانة وبتكمل باقي الشهر من غير فلوس!»

وتابع والد الفنانة المصرية: «إيه الكدب والفيلم المتخلف ده..إنتي عايشة دور تمثيل ورثاه من جد والدتك سيد سليمان..وبتكدبي ليه؟ حتاخدي نشان يعني على خيبتك وفقرك وصلتي وبقيتي حاجة؟ إنتي بالنسبة لأبوكي حتة عيلة مش فاهمة بتعملي إيه غير إنك بتشوهي اللي رباكي عشان الناس تسأفلك..حتي أخوكي بهدلتيه اللي طول عمره جنبك وبيجي من آخر الدنيا عشانك!»

واختتم منشوره قائلا: «ياشيخة بطلي اللي انتي فيه ده، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكي..بطلي تجيبي سيرة عيلتك أبوكي اللي رباكي منك لله».

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