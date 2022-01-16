أصالة تفاجئ الوسط الفني بحذف منشور اعتذارها لأنغام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تجدد الخلاف مرة أخرى بين الفنانتين السورية أصالة والمصرية أنغام، بعد فترة من الصلح عقب طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.

وفاجأت الفنانة أصالة الجميع يوم أمس بحذف منشور اعتذارها للفنانة أنغام والتي كانت نشرته عبر صفحتها على انستغرام في أبريل الماضي وقبلت أنغام الصلح بعدها.

وكانت أصالة كتبت في إبريل الماضي: "بدون مقدمات بدي قدم اعتذار للغالية الصديقة دائما أنغام عن ما صدر مني وأنا أخطأت التقدير.. وكذلك بعتذر جدا من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان رد نغومة أنا بقبل وبقدر".

وردت أنغام حينها على أصالة بإعادة نشر اعتذار الأخيرة، وعلقت عليه: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

وبدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة، بإعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ياسمين عيسى ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، وذلك في مطلع العام قبل الماضي، الأمر الذي لم تتقبله أصالة كأحد أقارب زوجة الموزع أحمد إبراهيم الأولى.

وقالت أصالة في تصريحات إعلامية، إنها لم تكن تعرف القدر الذي تستحقه أنغام من مشاعر الصداقة التي جمعتهما، حيث أكدت خلال حديثها أن إعلام خبر الزواج أزعجها كثيرًا، كما أوضحت أنها لم تعاتبها بشأن هذا الأمر واكتفت فقط بإلغاء متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news