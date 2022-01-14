إصابة ياسمين رئيس بكورونا: سلي نفسك في العزل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وشاركت ياسمين رئيس جمهورها بصورة جديدة لها من العزل المنزلي، وعلقت على الصورة التي نشرتها عبر خاصية ستوري Instgram: "سلي نفسك في العزل".

وتستعد ياسمين رئيس بمشاركة دينا الشربيني تقديم أول بطولة مسرحية لهما من خلال مسرحية "أحفاد ريّا وسكينة".

"أحفاد ريا وسكينة" من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتقدم ياسمين من خلال مسرحية "أحفاد ريّا وسكينة" شخصية "بوسى شوكت لاظلو" التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news