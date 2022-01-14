إصابة ابنتي روجينا وأشرف زكي بكورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة روجينا إصابة ابنتيها مايا ومريم بفيروس كورونا وطلبت من الجمهور الدعاء لهما، وذلك من خلال صفحتها على موقع انستجرام

نشرت روجينا صورة لهما وكتبت معلقة "الحمد لله مايا ومريم إيجابى كورونا قدر الله وما شاء فعل ادعوا لهما، وأرجو كل اللى خالطهما يطمئن على نفسه، وربنا يحفظنا ويتم شفاء بناتى وكل مريض".

يذكر أن روجينا يعرض لها فيلم "مربع برمودة" مع مصطفى خاطر، هنا شيحة، عمرو عبد الجليل وغيرهم نخبة من النجوم.

كما شاركت روجينا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بنت السلطان" مع باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر وغيرهم مجموعة من الفنانين.

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