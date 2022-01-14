السعودية رهف القحطاني تتصدر مجلس رجال وتثير الجدل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار مقطع فيديو أظهر تصدر مشهورة منصات التواصل الاجتماعية السعودية رهف القحطاني احد مجالس الرجال، موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر الفيديو «تريند» منصات التواصل في الساعات الماضية على الكثير من الحسابات، مصحوبا بموجة من السجال بين رافض وساخر، وبين مؤيد.

وفي الوقت الذي اشار فيه عدد من المنتقدين الخطوة، على اعتبار ان وجود ان رهف القحطاني لاتستحق هذا الاحتفاء، وهذه المكانة، وقال أحد المنتقدين، «لو دكتورة او شخصية ثقافية او عالمة كان يمكن تقبل الامر لكن هذه بصدر المجلس عيب والله عيب».

وانبرى عدد من المتابعين إلى الدفاع عن رهف القحطاني مؤكدين انها ما كانت للتعرض لكل هذا الهجوم والسخرية لو انها كانت اجنبية حيث كتب احدهم «المنشن معترضين انهم جلسوها بصدر المجلس وتعاملوا معها باحترام لو كانت اجنبيه كان اعتبروا هالتصرف قمه الذوق والرقي».

وظهرت رهف القحطاني في مقطع فيديو، أعربت فيه عن غضبها جراء الانتقادات التي وجهت لها، وأوضحت أن الرجال جعلوها على رأس المجلس، لأنها كانت المرأة الوحيدة في المكان، ولذلك قدموها من باب التقدير، والإحترام.

ووجهت رسالة إلى منتقديها، مؤكدة أنه كان من الأولى، أن يدعموا كل ما يعزز من قدر المرأة السعودية، بدلًا من أن ينتقدوها.

وأعربت عن استيائها من الهجوم الذي تعرض له الرجال الذين كانوا بصحبتها في المجلس، متساءلة: «ليش هاجمتوهم في كل مكان، الأنثى ما يقدرها إلا الرجل الكفؤ، لو أنهم مو رجال ما قدروني ولا حطوني في راس المجلس».

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