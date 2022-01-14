"حنطور" وزي فرعوني.. أورلاندو بلوم بالجلباب الصعيدي مع كاتي بيري في مصر (صور)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

احتفلت كاتي بيري بعيد ميلاد خطيبها أورلاندو بلوم الخامس والأربعين بطريقة مميزة من خلال مشاركة مجموعة صور لهما معًا في مناسبات وأماكن مختلفة، من بينها صورة في إحدى المقابر الفرعونية في مصر.

شاركت كاتي بيري مجموعة من الصور، عبر حسابها بإنستجرام، ظهرت فيها مع أورلاندو بلوم بمناسبة عيد ميلاده الخامس والأربعين، وتضمنت الصور لقطات لـ أورلاندو بلوم في المنزل، وصورة له من كواليس فيلمه "The Outpost"، وصورة لهما في نزهة في إنجلترا، وصورة في إحدى المناسبات، والصورة الأكثر تميزًا كانت في إحدى المقابر الفرعونية، حيث ظهر أورلاندو بلوم في شكل مميز بالجلابية المصرية الشهيرة، ومعه كاتي بيري بستايل فرعوني.

كتبت كاتي بيري في التعليق على المنشور: "عيد ميلاد سعيد لأكثر شخص عرفته رقةً وعمقًا وقوةً وعاطفةً، شكراً لكونك بوصلة ثابتة، ومَرسى لا يتزعزع"، أضافت كاتي بيري في تعليقها أيضًا أن أورلاندو بلوم كان سببًا في سعادتها، موضحةً أنها تحبه كثيرًا وأنها محظوظة لكونها معه، وأضافت أن ابنتهما ديزي دوف محظوظة به أيضًا، ولاقى المنشور تفاعل كبير من المتابعين، ونال إعجاب الجميع، حيث حصد أكثر من نصف مليون إعجاب بعد 3 ساعات فقط من مشاركته.

يُذكر أن أورلاند بلوم احتفل في أكتوبر الماضي بعيد ميلاد كاتي بيري السابع والثلاثين من خلال صورة عبر حسابه بإنستجرام، له مع كاتي بيري من موعد عشاء، وكتب معلقًا عليها: "نحن نعيش الحياة، ونحبها وهي ممتعة، سأحتفل بك اليوم وكل يوم"، وظهرت كاتي في الصورة وهي مبتسمة، وبدا الثنائي سعيدين للغاية، ولاقى المنشور تفاعلًا كبيرًا من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالعلاقة الرومانسية المميزة التي تجمع النجمين الشهيرين.

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