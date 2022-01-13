رحيل الفنان والمفكر السعودي علي الهويريني

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

الهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

تُوفي الخميس الفنان والمخرج السعودي، علي الهويريني، بعد صراع مع المرض.

وقال ابن الفنان الهويريني على "تويتر" إن والده توفي الخميس، وستقام عليه الصلاة في جامع الراجحي غداً بعد صلاة الجمعة.

والهويريني من مواليد 19 مايو 1945، وهو ممثل ومخرج ومفكر وشاعر سعودي، وأول سعودي يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود.

وبعد دراسة الإخراج السينمائي في أميركا، عاد الهويريني إلى السعودية، حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، ولم يتوقف عند الإخراج بل شارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.

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