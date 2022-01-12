تركيب جهاز اصطناعي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد مشكلة في التنفس

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد نقله إلى المستشفى عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أحمد أبو زهرة لموقع القاهرة 24، أن والده يعاني من مشكلة في التنفس وتم أمس تركيب جهاز تنفس اصطناعي له، ولكن حالته الصحية الآن أصبحت مستقرة، مؤكدًا أن الأطباء قرروا تغيير كورس العلاج الخاص به، نظرًا لحدوث بعض المشكلات في التنفس.

وقالت سحر أبو زهرة، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن الحالة الصحية لوالدها شهدت تحسنًا نسبيا.

وتابعت سحر أبو زهرة أن والدها ليس في العناية المركزة كما أشيع، ولكنه حاليا يتلقى العلاج في غرفة عادية.

وأضافت ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن والدها لم يكن يخرج من المنزل إطلاقًا، ولكن خرج مرة واحدة مؤخرًا، ومن المرجح أنه أصيب بالفيروس فيها، مشيرة إلى أنه حاصل على 3 جرعات من لقاح كورونا.

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، قد أعلن مؤخرًا إصابته بفيروس كورونا، ودخوله مستشفى العجوزة لتلقي العلاج هناك، وذلك بعد إخفاء عائلته عليه هذا الخبر حتى لا تسوء حالته الصحية.

وقال أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إن العائلة قررت في البداية إخفاء خبر إصابة والده عنه، حتى لا يصاب بالتوتر والذعر.

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