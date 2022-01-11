عبدالرحمن أبو زهرة حالته غير مستقرة.. ونجله يطلب من الجمهور الدعاء له

المصدر: القاهرة - متابعات

قال الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إن الحالة الصحية لوالده بعد إصابته بفيروس كورونا ليست مستقرة، ويتواجد داخل مستشفى العزل بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة المصرية، منذ يوم الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن أحمد أبو زهرة، قوله إن والده يُعاني من مشاكل في التنفس خلال اليومين الماضيين، بينما الوضع لم يصل إلى مرحلة الخطورة كما يزعم البعض، وهو يحصل على كورس علاج مُكثف، لذلك يشعر بحالة من الخمول ويخلد للنوم أغلب الوقت.

وأشار إلى أنّ الفريق الطبي المُعالج، عدّل كورس العلاج بإضافة أدوية وحقن جديدة، من أجل تنظيم عملية التنفس وضبط مستوى الأكسجين لدى والده، وأوضح أنّ والده حصل على جرعات لقاح كورونا الثلاثة، وناشد الجمهور، بالدعاء لوالده عبد الرحمن أبو زهرة بالشفاء.

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