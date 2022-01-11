إعلان لفيفي عبده يثير الجدل.. جلسة وصورة بـ1100 درهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة المصرية فيفي عبده عن أسعار مرفقة بامتيازات للراغبين في التقاط الصور والجلوس معها خلال زيارتها المقررة إلى الإمارات من 21 إلى 23 يناير الجاري، في أحد فنادق أبوظبي.

ونشرت فيفي عبده على حسابها الرسمي في موقع "أنستغرام" ملصق دعائي باللغتين العربية والإنجليزية، لتفاصيل العرض، والذي انقسم إلى فئة البلاتينيوم مقابل 1100 درهم، وتشمل جلسة لمدة ساعتين مع فيفي عبده، من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير وغداء مع النجمة نفسها.

أما الفئة الذهبية أيام الجمعة والسبت والأحد، فتشمل جلسة مع فيفي عبده من 4 حتى 05:30 مساء، بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير مقابل 750 درهماً إماراتياً للشخص الواحد.

واشترطت الفنانة للجلوس معها، أن يكون الشخص حاصلاً على لقاح ضد فيروس كورونا، ونتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة كشرط إلزامي.

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