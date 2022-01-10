تفاصيل الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بكورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت سحر ابنة الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقالت سحر أبو زهرة عبر حسابها على "فيسبوك": "بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100٪؜".

وحصل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة البالغ من العمر 88 عاما، على 3 جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد، وهو ما يجعل الأطباء يأملون في استقرار حالته وعبوره لأزمة إصابته بالفيروس بسلام.

ويخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة للعلاج حاليا في مستشفى العزل بالعجوزة.

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