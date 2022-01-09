مفيد فوزي: عمرو دياب لا صوت له مجرد عضلات.. "فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

هاجم الإعلامي المصري، مفيد فوزي، مواطنه الفنان، عمرو دياب، موجها انتقادات لصوته، واتهمه بعدم ‏المشاركة في أي فعاليات قومية تتعلق ببلاده.‏

وقال فوزي في برنامج "كلام الناس"، إن عمرو دياب "من الممكن أن يظهر مع فتاة جميلة، وحضوره اجتماعي فقط، لكن لا صوت له، ولا أسمعه، ولم يشارك في أي فعالية قومية تتعلق بالبلد".

وتابع مفيد فوزي عن عمرو دياب: "هو عضلات وظريف وحضوره اجتماعي، لكن عضلات فقط، وقدم قبل كده أغاني وطنية، لكن لم تحقق صدى، وهو ليس مثل المطرب، علي الحجار الذي يُعد قيمة".

وأردف فوزي ساخرا لمقدمة البرنامج أن "الفنان، محمد منير، غنى "فرحة الصعيد"، لكن هل تعتقدي أن عمرو دياب مهتم أساسا بما يحدث في الصعيد إنجازات، إنسي".

عمرو دياب أثار الجدل مؤخرا بعد اتهام إعلان ظهر فيه بالتحرش ، وسارعت الشركة المعلنة إلى حذف الإعلان.

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