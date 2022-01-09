وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توفي مساء اليوم الأحد الإعلامي المصري وائل الإبراشي، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وسائل مصرية عدة بينها صحف أخبار اليوم واليوم السابع والوطن.. وغيرها.

وقال حسن الإبراشي، ابن شقيق الإعلامي الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن عمه توفي اليوم الأحد.

ولد وائل الإبراشي يوم 26 أكتوبر 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحافياً بجريدة روز اليوسف وقدم العديد من البرامج التلفزيونية كان أشهرها "العاشرة مساءً" و"الحقيقة" على قناة دريم.

وكان برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام آخر برنامج يقدمه الإبراشي.

وعانى الإبراشي من تليُّف في الرئة إثر إصابته بفيروس كورونا أواخر شهر ديسمبر 2020، ما أدى لدخوله المستشفى أكثر من مرة في صراع مع المرض، حتى توفي اليوم الأحد.

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ببالغ الحزن و الأسي الإعلامي الكبير وائل الابراشي والذى وافته المنية بعد مسيرة إعلامية حافلة، وتقدمت الشركة والعاملين فى قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله و أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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