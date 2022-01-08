مريض «كورونا» في مناسبة حضرها حشد من نجوم مصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار خبر إصابة السيناريست تامر حبيب بفيروس كورونا المستجد، حالة من القلق في الوسط الفني المصري، حيث كان متواجدا في حفل عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين الذي حضره مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب.

وتواجد تامر حبيب بالقرب من مجموعة كبيرة من الفنانين في الحفل، وذلك وفقا لما ظهر في الصور التي جرى نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في صورة يحتضن الفنانة يسرا عن قرب، كما تواجد بالقرب من أنغام وسميرة سعيد ولقاء الخميسي، شريف منير، وهاني شاكر، إضافة إلى إلهام شاهين.

وضم عيد ميلاد إلهام شاهين عددا ضخما من الفنانين من بينهم، بوسي، فيفي عبده، ليلى علوي، بوسي شلبي، محمد منير، هاني رمزي، زينة، إيناس الدغيدي، منة شلبي، مها أحمد وزوجها مجدي كامل، وغيرهم من الأصدقاء من خارج الوسط الفني.

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