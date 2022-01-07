فنان خليجي يؤدي العمرة بالإنابة عن زميله المسجون بقضية مخدرات

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

كشف الفنان الكويتي عبد الله بوشهري، عن أدائه مناسك العمرة بالإنابة عن مواطنه وزميله الفنان علي كاكولي المسجون على ذمة قضية «تعاطي وحيازة مواد مخدرة».

ونشر بوشهري مقطع فيديو عبر حسابه على موقع «سناب شات»، أكد فيه أنه «أتم أداء عمرته عن نفسه وأنه سيؤدي العمرة مرة أخرى عن شخص عزيز عليه بالإنابة». وعلى الرغم من ان بوشهري لم بقل ذلك بشكل مباشر إلى أن مصادر مقربة كشفت لعدد من المواقع أن الشخص المقرب هو الفنان المسجون علي كاكولي.

ونشر بوشهري مقطعا من أمام الكعبة المشرفة، أرفقه بدعاء الفرج للفنان علي كاكولي، قال فيه: «يا فارج الهم، وكاشف الغم فرج هم علي كاكولي، واكشف عنه الغم».

ويقبع الفنان كاكولي منذ أشهر في السجن، إثر إدانته بقضية مخدرات صدر فيها حكم غير نهائي في شهر نوفمبر الماضي، حيث قضت محكمة الاستئناف بسجنه 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه نحو 10 آلاف دولار.

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