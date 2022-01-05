تشييع جثمان الفنان أحمد الحجار.. وشقيقه "علي" ينهار في الجنازة

المصدر: القاهرة - متابعات

أقيمت اليوم الأربعاء مراسم تشييع جنازة الفنان الراحل أحمد الحجار، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وشهدت الجنازة انهيار الفنان علي الحجار، شقيق الراحل، وبدت عليه علامات الحزن الشديد.

وحرص عدد من النجوم على حضور الجنازة وكان بينهم منير مكرم وأحمد عبدالعزيز وزوجته، وجمال عبدالناصر، وفق صحيفة الوطن المصرية.

وكان الفنان علي الحجار أعلن مساء أمس، وفاة شقيقه أحمد، وطلب من الجمهور الدعاء له بالرحمة.

وقالت مصادر إن الفنان أحمد الحجار توفي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ولم يكن يشكو من أي مرض.

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