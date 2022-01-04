إصابة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد إصابتها بفيروس كورونا، وزوجها الفنان أحمد فهمي؛ مطالبًة كل من خالطهما في الفترة الماضية بأخذ الاحتياطات الكاملة وإجراء مسحة الخاصة بالفيروس.

وكتبت هنا الزاهد، منشورًا عبر صفحتها الشخصية في "فيس بوك"، وقالت:أنا وأحمد إيجابي كورونا أي حد تعامل معانا ياريت يطمن على نفسه.

ويعرض لهنا الزاهد حاليا مسلسل "أنا وهي" ضمن المسلسلات التي تم انتاجها مؤخرا قصيرة الحلقات، فهو يتضمن 15 حلقة فقط، و يستعد أحمد فهمي لتقديم عمل فني جديد بعنوان "مستر إكس".

وتعد مسرحية "جوازة معفرتة"، آخر أعمال أحمد فهمي وهنا الزاهد، الذي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

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