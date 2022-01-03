بعد غرق منزلها للمرة الرابعة.. مذيعة كويتية تهاجم الحكومة وتطالب بتعويض (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عبرت الإعلامية الكويتية نهى نبيل عن غضبها وإنزعاجها بعد غرق منزلها في منطقة بيان بمحافظة حولي الكويتية بفعل الأمطار الغزيرة التي تتساقط على المحافظة منذ مساء السبت.

وخرجت نهى نبيل بمقطع فيديو على حسابها في "تويتر" ترصد مشاهد من منزلها المليئ بمياه الأمطار مما أدى لإتلاف الأثاث، مشيرة إلى تعرض منزلها للغرق على مدار 4 سنوات.

وكتبت نهى مع الفيديو "الخسائر المادية تتعوض، لكن لو كانوا العيال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل تماس كهربائي؟ لو صارت أضرار بشرية وخسائر بالأرواح.. من يعوضنا يا وزارة الأشغال؟".

#امطار_الخير

للسنة الرابعة على التوالي، يصير هالشيء في منزلنا المبني حديثا في منطقة بيان في الكويت 💔

الخسائر المادية تتعوض ،لكن لو كانوا اليهال بالبيت؟ لو كان في شخص كبير بالسن أو مقعد؟ لو حصل تماس كهربائي ؟ لو صارت أضرار بشرية و خسائر بالأرواح .من يعوضنا يا وزارة الأشغال ؟ pic.twitter.com/OEbnmRkFPe — نهى نبيل (@nohastyleicon) January 2, 2022

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