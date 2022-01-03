داوود عبد السيد: اعتزالي تحصيل حاصل... مابشتغلش من 2014

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال المخرج الكبير داوود عبدالسيد، إن إعلان اعتزاله "تحصيل حاصل"، لأنه لم يعمل منذ سنوات، مشيرًا إلى أن آخر أفلامه كان "قدرات غير عادية" عام 2014.

أوضح داوود عبدالسيد، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مشكلته ليست البقاء لفترات طويلة بدون عمل، ولكن في قناعته أن الجو العام بالسينما، لا ينبئ بأي تغيير.

أردف: "لم أفكر طويلًا في قرار الاعتزال، وهو ليس اعتزالا مشروطًا، فلا أرى احتمالات لتغير السينما، لو فيه مكان قرر يقدم فيلم هدية ليا، القضية ليست أنا وإنما أجيال، ومواهب موجودة في السينما المصرية، الأمور محتاجة إصلاح عميق، فالسينما الحالية سينما تجارية أو تشحذ دعم من الخارج، وتقدم أفلام هائلة، لكن لا يقبل عليها الجمهور، لأن الأفلام المدعومة وفقًا لوجهة نظر الداعم وليس الجمهور".

لفت داوود عبد السيد إلى أنه في الثمانينات والتسعينات في القرن الماضي كان يوجد مجموعة جيدة من الأفلام للمخرجين الشباب، هي المتسيدة، والمشكلة الآن أن الجمهور تغير، مردفا: "أنت غيرت الجمهور، الجمهور اللي بيروح السينما في غالبيته ليس لديه هموم ولا اهتمامات، وإنما يبحث عن التسلية، في قاعات فاخرة متناثرة في المولات بعيدة عن التجمعات السكنية".

ولفت إلى أن قديما كانت دور السينما تتواجد في الأحياء السكنية، وهو ما لم يعد موجودًا.

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