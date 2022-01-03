وفاة نجل الفنان محمد رضا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رحل مجدي رضا، نجل الفنان محمد رضا، عن عالمنا حسبما أعلن شقيقه أحمد رضا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، داعيًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب أحمد رضا: «توفي إلى رحمة الله تعالى، أخى مجدي رضا ابن الفنان محمد رضا.. ندعو الله أن يتغمده برحمته ويغفر له».

وكان أحمد رضا، ابن محمد رضا، احتفى بمئوية ميلاد والده قبل أيام، إذ أنه من مواليد 20 ديسمبر عام 1921، والذي قال في تصريحات لـ«الوطن»، إن والده كان لديه طقوس خاصة في أداء الأدوار، وكان يعمل علي تقطيع الدور ومذاكرته عدة مرات حتى يؤدي دوره بصورة جيدة، كما أن والده كان يعمل على إعادة كتابة السيناريو الخاص بالمشهد أو الدور الذي يؤديه، بطريقة خاصة كي يصل للمشاهد بالصورة الصحيحة.

وأكد أن والده محمد رضا، حاول أن يخرج من عباءة «أدوار المعلم»، كأي فنان يريد إثبات أنه يستطيع تجسيد مختلف الأدوار: «خرج من هذه الشخصية في بعض الأعمال وجسدها باقتدار لكنه كان يعود مرة أخرى إلى شخصية المعلم، لأنه كان يشعر بأن الناس أحبته فيها، كما أنه أحبها، وتحول الأمر إلى إقامة علاقات إنسانية وطيدة مع معلمين حقيقيين».

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