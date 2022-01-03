نجوم عرب غيبهم الموت في 2021

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

فقدت الساحة الفنية العربية العديد من النجوم الذين رحلوا في 2021، تاركين خلفهم تركة كبيرة من لأعمال الفنية التي ستظل باقية في ذاكرة الفني العربي. ومن أبرز هؤلاء الفنانين:

سمير غانم ودلال عبد العزيز

توفي الفنان المصري سمير غانم في شهر مايو، لتلحق به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في أغسطس، دون أن تعلم بوفاته.

صباح فخري

توفي الفنان القدير صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاماً، بعد مسيرة حافلة تفرد فيها بأداء الأغاني الطربية والقدود الحلبية

إلياس الرحباني

رحل الموسيقار اللبناني الشهير إلياس الرحباني في بداية عام 2021، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وحيد حامد

توفي الكاتب وحيد حامد في يناير من هذا العام، بعد معاناة مع المرض

خالد فؤاد

رحل المايسترو خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما إثر أزمة صحية مفاجئة

هادي الجيار

رحل الفنان هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي كان يقوم بتصوير أعمال درامية جديدة

علي حميدة

غيب الموت صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة في شهر فبراير، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض

-عزت العلايلي

توفي الفنان عزت العلايلي في شهر فبراير عن عمر يناهز 86 عاما

مشاري البلام

كما شهد شهر فبراير رحيل الفنان الكويتي مشاري البلام عن الدنيا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

ميشال ثابت

رحل الفنان اللبناني ميشال ثابت في فبراير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 91 عاما

انتصار الشراح

توفيت الفنانة الكويتية في العاصمة البريطانية لندن بعد تدهور حالتها الصحية ونقلها إلى هناك، وذلك عن عمر 59 عاماً

زهير رمضان

توفي الفنان السوري الذي شغل منصب نقيب الفنانين السوريين في أكثر من دورة، عن عمر 62 عاماً بعد صراع مع المرض

أحمد خليل

رحل الفنان المصري في نوفمبر عن عمر ناهز الـ 80 عاما متأثرا بفيروس كورونا، الذي أصيب به أثناء تصوير حكاية من ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"

سهير البابلي

رحلت الفنانة المصرية في نوفمبر، بعد تعرضها لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، وظلت في العناية المركزة حتى وفاتها

يوسف شعبان

رحل الفنان يوسف شعبان في شهر فبراير، بعد إصابته بفيروس "كورونا" خلال تصوير مسلسل «ملوك الجدعنة»

طلال باغر

جاء رحيل الملحن السعودي طلال باغر، على إثر إصابته بفيروس "كورونا"، تاركا رصيد كبير من الألحان لكبار المطربين.

صادق الدبيس

رحل الفنان الكويتي صادق الدبيس عن عمر ناهز 62 سنة، إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان.

غسان المشيني

توفي الفنان الأردني غسان المشيني، خلال ديسمبر الجاري، إثر إصابته بذبحة قلبية، عن عمر ناهز الـ 70 عاما

أحلام الجريتلي

رحلت الفنانة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 73 عاما، وذلك خلال تصوير مسلسل "نسل الأغراب".

جمال سلامة

توفى الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس "كورونا"

فيصل ندا

توفي الكاتب والسيناريست المصري، فيصل ندا في شهر أغسطس، عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع طويل مع المرض

نادية العراقية

رحلت الفنانة نادية العراقية، في شهر مايو، إثر تدهور حالتها الصحية، وذلك بعدما أصيبت بفيروس "كورونا".

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