حمو بيكا يرمي هدايا على جمهوره من فوق سطح منزل.. "ربنا يقدرني وأقدر أبسطكم" (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

نشر الفنان المصري حمو بيكا مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام" وهو يلقي بعلب الهدايا على مجموعة من الأشخاص المحتشدين أمام أحد المنازل، في ليلة رأس السنة.

وظهر بيكا، في الفيديو وهو يقف مختبئاً على سطح أحد المنازل قبل أن يطل على الجمهور ليلقي عليهم علب الهدايا.

وعلق على الفيديو قائلاً: "ودي أقل حاجة لحبايبنا نستقبل بيها السنة الجديدة ربنا يقدرني واقدر أبسطكم 2022 تحيا مصر أم الدنيا".

يوم راس السنه 2022

حمو بيكا بيرمي هدايا للجمهور

من فوق سطح البيت 😂😂🎁🌲 pic.twitter.com/GSZi4BN5Ze — hassan. (@HassanAboNour1) January 2, 2022

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