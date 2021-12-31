القبض على المطربة ياراً محمد ومدير أعمالها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بدأت النيابة المصرية التحقيق مع المطربة الشعبية يارا محمد ومدير أعمالها وثلاثة أشخاص آخرين، لإقامتهم حفلاً داخل كافيه شهير دون ترخيص واختراق مواعيد العمل وعدم حملها مصنف فني.

البداية كانت ببلاغ من سكان أحد العقارات الكائن به الكافيه بسبب وجود إشغال للطريق وإزعاج للسكان بسبب الضوضاء.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط المطربة يارا محمد أثناء غنائها في الكافيه كما تم ضبط مدير أعمالها و3 آخرين.

حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news