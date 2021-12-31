عودة التعاون الفني بين أوكا وأورتيجا بعد إعلان الإنفصال

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ظهر الثنائي أوكا وأورتيجا، في مقطع فيديو، بث مباشر، عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وذلك لأول مرة منذ إعلانهما الانفصال فنيًا.

وأعلن الثنائي، خلال مقطع الفيديو، عودتهما إلى التعاون مرة أخرى فنيًا، من خلال عدة أعمال غنائية جديدة، وسط العديد من التعليقات المرحبة بالفكرة من قبل متابعيهما على السوشيال ميديا.

وأظهر الثنائي خلال الفيديو، حالة الصداقة الشديدة بينهما، لينفيا أي أخبار تحدثت عن وجود مشاكل بينهما، رغم انفصالهما فنيًا في وقت سابق.

وينتظر أوكا وأورتيجا العودة للعمل سويًا مرة أخرى؛ من خلال عدة أغاني مختلفة، من المقرر أن يعلنا عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ينوي مؤسسا فريق 8%، تنظيم عدة حفلات غنائية في مصر، وعدد من الدول العربية مع بداية العام الجديد، ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيلها قريبا.

من ناحية أخرى، انتشرت خلال الفترة الماضية، أنباء حول طلاق أوكا لزوجته الفنانة مي كساب، ولكن الأخيرة ردت، مؤكدة أنها شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وكتبت مي كساب، عبر حسابها الشخصي على "تويتر": زهقت منكم بجد، مش عارفة عاوزين تطلقونا ليه؟، يخرب بيت التريند على الريتش اللي من يوم ما طلع ما شوفناش خير".

ووجهت رسالة إلى كل من روَّج لتلك الشائعة، قائلة: اتقو الله.. أنا عندي 3 عيال وأهل بيزعلو علينا.. وجمهور أرقى منكم برضو.. بيزعلوا علينا.. ربنا يشفي بجد".

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