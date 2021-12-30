فيديو لمراسم دفن الفنان السوري محمد الشماط في الولايات المتحدة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر محمد عرفان الشماط نجل الفنان السوري الراحل محمد الشماط عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ مقاطع فيديو لتشييع والده الفنان الراحل وصلاة الجنازة، ومراسم الدفن التي أقيمت في ولاية أوكلاهوما في الولايات المتحدة.

وكان الفنان الراحل محمد الشماط قد توفي أول أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية خلال تلقيه العلاج عن عمر ناهز 85 عاماً بعد مسيرة فنية حافلة.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سورية الفنان الراحل الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

وأعلنت نقابة الفنانين أن الراحل وُورِيَ الثرى في الولايات المتحدة؛ حيث تم دفنه في المقابر الإسلامية هناك.

فيما أوضحت النقابة أن عائلة الراحل ستتقبل التعازي في دمشق بصالة دار السعادة يومي الأربعاء والخميس.

والفنان الراحل من مواليد عام 1936 بدأ حياته الفنية مبكراً على خشبات المسارح في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وكانت انطلاقته المميزة في مسلسل "صح النوم" بشخصية "أبو رياح" مع النجم القدير دريد لحام والراحل نهاد قلعي.

وبدأت معاناة الراحل مع المرض في العام 1998؛ حيث أصيب بجلطة دماغية؛ حيث تلقى العلاج لفترة طويلة قبل أن يستعيد عافيته، ويعود لنشاطه الدرامي حيث كانت شخصية "أبو مرزوق" في مسلسل "باب الحارة" من أبرز أدواره، والتي قدمها على مدار عدة أجزاء في المسلسل، وحققت نجاحاً كبيراً.

ومن أبرز أعمال الفنان الراحل في الدراما: "حارة القصر"، "الخوالي"، "ليالي الصالحية"، "وادي المسك"، "عريس الهنا" وغيرها.

كما قدم الراحل العديد من الأعمال السينمائية: "عرس التحدي" و"صح النوم"، "غوار جيمس بوند"، و"عندما تغيب الزوجات".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news