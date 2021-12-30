أحمد السقا معلقا على قضية انفصالة مرتين عن زوجته مها الصغير «فيديو»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

على الرغم من التكتم الدائم الذي يبديه الفنان المصري، أحمد السقا، تجاه كل مايتعلق بحياته الشخصية والعائلية، إلا أنه تناول ولأول مرة، قضية طلاقه من زوحته مها الصغير، مرتين سرا، وهو امر كشفته زوجته أخيرا في لقاء إعلامي

وقال السقا، في برنامج «ABtalks» للإعلامي أنس بوخش، إن «المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال».

وأضاف أن زوجته لها الفضل في استمرار زواجهما 22 عاما، مؤكدا أن «الثقة وتحمل الآخر وقت غضبه والعاطفة هي الأساس».

وكانت مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، كشفت خلال لقائها في برنامج CutheCrap على موقع يوتيوب، عن مفاجأة صادمة للجمهور. وأكدت طلاقها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات، قائلة: «انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي».

وأضافت: «اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة وإطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت أسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي».

يذكر ان أحمد السقا تزوج من مها الصغير عام 1999، ولهما ثلاثة أولاد ياسين وحمزة ونادية.

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