حقيقة تدهوّر صحة عادل إمام وإخفاء الأمر عن الجمهور

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

انتشرت في الساعات الماضية أخبار حول تدهور حالة الفنان الكبير عادل إمام، الصحية، إذ تردّد أنه مريض منذ فترة وأن أسرته تخفي الأمر عن جمهوره وترعاه صحياً بعيداً من الأعين.

ورداً على تلك الأخبار، كشف المنتج عصام إمام شقيق "الزعيم" حقيقة هذه الشائعات، فقال في تصريحات صحافية: "مفيش حاجة من دي خالص"، وسخر قائلاً: "طيب شوفوا مستشفى إيه وروحوا اسألوا إذا كان هو هناك ولا مش هناك"، مؤكداً أن شقيقه بخير و"كل حاجة زي الفل الحمد لله".

وهذه الشائعة ليست الأولى التي تطاول الحالة الصحية لعادل إمام، كما أنها ليست المرة الأولى التي ينفي فيها شقيقه هذا النوع من الشائعات.

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