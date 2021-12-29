تونس.. تورط فنان وابن رياضي شهير في قضية ترويج ''الكوكايين'' وسجن فنانة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد محامي الفنان التونسي نور شيبة، منير بن صالحة أنه تم اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، عقد جلسة مكافحات قانونية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة بين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة باستهلاك وترويج والتوسط في نقل الكوكايين، ومن بينهم الفنان نور شيبة وابن حارس دولي سابق في كرة القدم.

وأوضح بن صالحة في تصريح لراديو "ماد" اليوم أن الملف متشعب وكبير ويتجاوز موكله، وفق قوله.

وأشار في ذات السياق أنه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد الفنانة بثينة بن محمد على ذمة ذات القضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news