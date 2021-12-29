حمو بيكا: عملت مهرجان عن التوعية بالمخدرات إزاي هفسد الذوق العام؟ (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على الانتقادات التي يتعرض لها مؤديو المهرجانات الشعبية، واتهامهم المستمر بإفساد الذوق العام.

وكتب حمو بيكا على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك": "دايمًا بتقولوا على مؤدين المهرجانات بينشرو الفساد وبيبوظو الجيل والذوق العام.. بس للأسف ده كله بيبقى هري وقطيع بيمشي ورا كلام ناس مش بتحب تبين الحلو في الناس ودايمًا بيدورو إزاي يحبطو الشباب وأحلام".

وتابع حمو بيكا: "قولولي إزاي هنكون بنفسد الذوق العام وإحنا عاملين مهرجان بنوعي فيه الشباب البعض عن المخدرات والكيف والإدمان ومش كده بس لو دورتو هتلاقوو كتيير من أغاني من اللي بتقدم رسالة كويسة للشباب.. مش بننكر أبدًا إن زمان كان في مهرجانات فيها كلام مكنش ينفع يتقال".

واختتم حمو بيكا حديثه قائلًا: "ده كان عصر وانتهى وكانت قصص أفلام اتعرضت بالفعل على التليفزيون والسينمات".

وفي سياق متصل، طالب حمو بيكا الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بالعفو عنه وعودته للغناء في مصر مرة أخرى بعد قرار إيقافه، وذلك تزامنًا مع حفلات رأس السنة.

وكتب حمو بيكا على فيس بوك: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي، بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أستاذتي في النقابة".

وأشار حمو بيكا إلى أنه لم يكن يريد سوى العمل بتصريح سنوي، قائلًا: "أنا مكنتش طالب أكتر من أني أشتغل ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل، وأشوف شغلي وحياتي، وأتمنى أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من أبنائك".

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