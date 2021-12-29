حمو بيكا مناشدا هاني شاكر : اعتبرني ابنك..عايز أشتغل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وجَّه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة اعتذار ورجاء للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك عبر «فيسبوك» قائلًا: «الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أستاذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي» مضيفًا: «أتمنى أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من أبنائك».

ورد حمو بيكا على السخرية من منشوره في التعليقات وكتب «انتو ليه كل حاجة بتاخدوها هزار ؟ ليه كل حاجة بتاخدوها باستهتار ! .. أظن الكلام مفيهوش أي هزار وأي ضحك .. يا ريت بعد إذنكم جميعاً اللي حابب يقول كلمة حلوة يقولها واللي معندهوش كلام حلو ميتكلمش ويكتفي بسكوته يكون أفضل ..!».

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية قد أصدر في أبريل الماضي قرارًا بمنع 20 مؤديا للمهرجانات من الغناء لعدم حصولهم على عضوية النقابة، ويغيب مؤدو المهرجانات هذا العام عن حفلات رأس السنة هذا العام، وذلك تنفيذا للقرار.

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