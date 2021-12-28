حمو بيكا يؤدي العمرة.. ويوجه رسالة إلى «بوجي ضحية التنمر»

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

أدى مطرب المهرجات حمو بيكا، مناسك العمرة أثناء وجودة في المملكة العربية السعودية.

ونشر حمو بيكا عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام» صورة له بملابس الإحرام، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله وربنا يتقبل منا ومنكم.. يا رب متحرمنا من شوفة الكعبة أبدا».

كما نشر «بيكا» فيديو له من أمام الكعبة، ووجه رسالة خاصة إلى الشاب حسام بوجي ضحية التنمر، قائلًا: «يا أحلى بوجي مش عايزك تزعل من الناس اللي بتتنمر عليك، ربنا هيكرمك وهيرزقك، قول يارب وربنا هيكرمك، أنا حبيت أدعيلك يا بوجي ربنا يخليك لوالدك ولوالدتك، ويخليك لحياتك ولدنيتك وإن شاء الله الخير كله هيكون عندك».

وكان «بيكا» قد علق على الفيديو الذي ظهر فيه حسام بوجي وهو يغني مقطع من أغنيته خلال بث مباشر له عبر الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن»، حيث أعاد نشر الفيديو وكتب عليه: «يا بوجي يا جميل، من النهاردة اعتبر شعار أنا بوجي ماي لاف الفانز ده شعارك».

وتابع: «حمو بيكا بيحبك، وعايزك دايماً تبقى كويس وجميل يا أحلى وأجمل بوجي في الدنيا، ربنا يبعد عنك شر النفوس المريضة ومتسمعش لحد نهائي، انت جميل وروحك جميلة ربنا يسعد قلبك ويديك كل الخير يا بوجي يارب».

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