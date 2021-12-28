سلمان خان يدخل العناية المركزة بعد لدغة ثعبان سام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقل النجم الهندي الشهير سلمان خان خلال الساعات الماضية الى المستشفى حيث تم وضعه في العناية المركزة لتلقي العلاج نتيجة تعرضه للدغة ثعبان في منزله.

وتلقى سلمان خان علاجاً فورياً في المستشفى عقب الحادث مباشرة، وحرص سليم خان والد النجم على طمأنة الجمهور على حالته الصحية، حيث قال: «سلمان بخير، الاطباء يشرفون على وضعه، استطعنا نقله إلى المشفى بسرعة بعد لدغة الثعبان السام الذي دخل إلى بيت المزرعة وسيكون بخير».

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