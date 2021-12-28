وفاة الفنان السوري محمد الشماط

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي منذ ساعات الفنان السوري القدير محمد الشماط عن عمر ناهز 85 عاما، خلال فترة علاجه في الولايات المتحدة الأمريكية.

والفنان السوري محمد الشماط من رواد الحركة الفنية في سوريا، وكان من أوائل المنضمين للمسرح القومي حين تأسيسه، قدم أول أدواره فيه عام 1970 بمسلسل حارة القصر،

وعرف شعبيا بشخصية «أبو رياح» في المسلسل الشهير «صح النوم» رغم انه قدم الكثير من الاعمال والادوار، ومن آخر مشاركاته الدرامية، دور (الخضري أبو مرزوق) في مسلسل «باب الحارة» في خمس أجزاء منه.

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