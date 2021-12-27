عمرو محمود ياسين: نجوت من الموت وهذا سبب الحادث

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف الفنان والمؤلف المصري، عمرو محمود ياسين، ملابسات تعرضه لحادث سير صباح أمس السبت.

وقال ياسين، عبر حسابه في موقع «فيسبوك»: «عاجز عن الشكر والتقدير لكل من قام بالاتصال أو إرسال رسائل لي اليوم.. أنا بشكركم جدا.. ربنا نجاني الحمد لله من الموت».

وأضاف الفنان المصري: «للأسف الإرهاق الشديد كان وراء الحادث، وكان بقالي 36 ساعة صاحي.. وللأسف نمت وأنا سايق واصطدمت بأوتوبيس ولم أفق إلا والـAir bags مفتوحين وكل شيء كان انتهى». واختتم تدوينته قائلا: «الحمد لله قدر ولطف.. وآسف لعدم استطاعتي الرد على أغلب الاتصالات غصب عني».

يذكر أن عمرو محمود ياسين كان قد نشر صورة سيارته المهشمة إثر تعرضه لحادث سير، عبر حسابه الشخصي في موقع «فيسبوك»، وأرفقها بتعليق قال فيه: «الحمد لله، قدر الله وماشاء فعل، وأنا بخير الحمد لله».

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